«Локомотив» повел в финальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса»

Ярославский ХК «Локомотив» выиграл в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса». Игра в Казани завершилась со счетом 1:4, счет в серии стал 2:1.

Первый период активнее провели гости: ярославцы нанесли 17 бросков в створ, в то время как казанцы — всего два. «Локомотив» получил шесть минут большинства: в первый раз не получилось реализовать лишнего, а хозяева смогли убежать к воротам ярославского вратаря Даниила Исаева.

Второе большинство получилось лучше: под его конец голкипер казанцев сместился от ворот, чтобы отбить шайбу, оставив их пустыми, и этим шансом воспользовался нападающий гостей Максим Березкин, сыграв на добивании. Уже в равных составах ярославцы преимущество увеличили: нападающий Рихард Паник убежал один в ноль и бросил шайбу — та прошла мимо ворот и отлетела от лицевого борта. Паник резко добил ее с отрицательного угла, шайба в результате рикошета от вратаря залетела в сетку.

Второй период начался со счета 0:2. Цифры на табло сменились в середине 20-минутки, и вновь отличился защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер. Игрок обороны с шайбой объехал за воротами Исаева и резко бросил на ближнюю штангу, где шайба от конька ярославца зашла в ворота. Через минуту после этого хозяева могли сравнять, но спас гостей Даниил Исаев. «Локомотив» же увеличил разрыв на 34-й минуте: Никита Черепанов бросил от синей линии, шайба через трафик влетела в сетку. Концовку периода команды провели в борьбе: сначала у ворот Исаева, а затем — Тимура Билялова.

За 5 минут до конца матча нападающий «Локомотива» Александр Полунин получил 5-минутное удаление за колющий удар по вратарю «Ак Барса». Казанцы после тайм-аута сняли вратаря, и началась игра в формате 6 на 4. Хозяева бросали, спасал Исаев, а забил в итоге «Локомотив» в меньшинстве: за 10 секунд до финальной сирены нападающий Артур Каюмов забил в пустые ворота. Счет по итогам матча — 1:4.

Четвертый матч пройдет в Казани 17 мая.

Алла Чижова