РСЧС: на Кубани объявлена беспилотная опасность

В Краснодарском крае объявили беспилотную опасность вечером 15 мая, оповещает РСЧС.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В настоящее время на территории региона существует угроза падения БПЛА. В РСЧС граждан призвали отойти от окон и укрыться в помещениях без остекления. При обнаружении обломков беспилотников необходимо обращаться в 112, подходить к упавшим фрагментам БПЛА запрещается.

Режим угрозы по БПЛА объявляется в Краснодарском крае пятый раз за сутки, согласно оповещениям РСЧС.

Кристина Мельникова

