Росстат оценил снижение ВВП за первый квартал 2026 года на уровне 0,2%

Росстат предварительно оценил снижение ВВП за первый квартал 2026 года на уровне 0,2%. По данным ведомства, оно составило 99,8%.

По информации Минэкономики России, ВВП страны в первом квартале снизился на 0,3%. 12 мая министерство спрогнозировало, что в этом году рост реального ВВП составит 0,4% — после 1% в 2025 году. Прогноз по показателю на 2027 год был понижен с 2,8% до 1,4%.

15 апреля Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, на котором указал на снижение ВВП, несоответствующее прогнозам. Президент потребовал от правительства представить предложения по мерам возобновления роста российской экономики. 12 мая глава Минэкономики Максим Решетников доложил президенту, что рост ВВП России восстановился в марте 2026 года.

