Путин запросил у правительства меры по восстановлению роста экономики России

Президент Владимир Путин попросил правительство представить предложения по мерам возобновления роста российской экономики. С таким поручением глава государства обратился к членам кабмина на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства отметил, что российский ВВП сокращается два месяца подряд. С января по февраль показатель снизился на 1,8%. Он отметил, что среди причин снижения — календарные, погодные и сезонные факторы.

В январе было на два рабочих дня меньше, чем в прошлом году, а в феврале — на один рабочий день, привел пример Владимир Путин. «Это, конечно, объективные обстоятельства, но очевидно, что далеко не только они определяют деловую, инвестиционную активность в стране»,— добавил он.

«Жду предложений по дополнительным мерам, направленным на возобновление роста отечественной экономики»,— сказал президент. Он также призвал членов правительства представить предложения по поддержке деловых инициатив и стимулированию перехода сотрудников на рабочие места в более эффективных отраслях, где формируется высокая добавленная стоимость.

Вчера Международный валютный фонд пересмотрел в сторону повышения свой прогноз темпов роста ВВП России в 2026 году с 0,8% до 1,1%. Изменение оценки фонд связал с повышением цен на сырьевые ресурсы.