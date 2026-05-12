Решетников доложил Путину о восстановлении роста ВВП в марте

Рост ВВП России восстановился в марте 2026 года, однако о возвращении к прежней траектории говорить рано. В целом экономическая ситуация в стране стабилизируется, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам господина Решетникова, российская экономика находится на четвертом месте в мире по паритету покупательной способности и в ближайшее время будет удерживать эту позицию. «У нас последние три года рост экономики был 10% в реальном выражении»,— добавил министр во время доклада президенту (цитата по сайту Кремля).

15 апреля Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, на котором указал на снижение ВВП, несоответствующее прогнозам. Президент потребовал от правительства представить предложения по мерам возобновления роста российской экономики. В первые два месяца года ВВП сократился на 1,8%.

