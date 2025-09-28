Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Нового Джеймса Бонда сыграет «неизвестный молодой британец»

Режиссер нового фильма об агенте 007 Дени Вильнев выберет исполнителя главной роли среди не слишком известных британских актеров, чтобы было какое-то «свежее лицо». Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Deadline. Идеальным вариантом режиссер, как сообщают источники, считает «неизвестного британца», которому около 30 лет и который исполнит роль «тупого инструмента», смертоносного, но «крайне скучного, неинтересного человека, с которым происходит что-то значительное».

Между тем, как отмечает Deadline, указанные параметры следующего агента 007 отметают практически все ранее названные кандидатуры на эту роль. Например, Тимоти Шаламе, Остин Батлер и Джейкоб Элорди подходят по возрасту, но они не британцы. Глен Пауэлл — американец, и возраст у него не тот. Том Харди, Идрис Эльба и Генри Кавилл британцы, но они уже «слишком стары». Кроме того, когда начнутся съемки, а они запланированы на 2027 год, еще двум подходящим кандидатам — британцам Аарону Тейлору-Джонсону и Джеку Лаудену будет уже 37 лет, что тоже ставит под сомнение их участие.

При этом, как сообщают источники Deadline, уже поступило огромное количество предложений от разных желающих сняться в фильме. «Все, имена которых вы слышали, и многие из тех, чьи имена никому неизвестны,— цитирует их издание.— Нас просто завалили. Но поймите, кастинг еще не начался, и он не начнется, пока Дени не закончит третью часть "Дюны"».

Алена Миклашевская

