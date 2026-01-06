Daily Mail: Каллум Тернер заявил об утверждении на роль Джеймса Бонда

Британский актер Каллум Тернер рассказал друзьям, что его утвердили на главную роль в новом фильме о Джеймсе Бонде, сообщает Daily Mail со ссылкой на источники. По их информации, невеста господина Тернера Дуа Липа может исполнить саундтрек к кинокартине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Каллум Тернер

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Актер Каллум Тернер

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

«У него (Каллума Тернера.— “Ъ”) есть подходящая внешность и утонченность для роли Бонда, и он доказал свой актерский талант»,— сказал собеседник Daily Mail.

35-летний Каллум Тернер наиболее известен по роли Тесеуса Саламандера в фильме «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» и его сиквеле «Тайны Дамблдора».

«Не время умирать» (2021 год) стал 25-м в серии фильмов о Джеймсе Бонде. Это пятый и последний фильм, главную роль в котором исполнил Дэниел Крейг. Съемки 26-го фильма франшизы могут начаться в этом году, а премьера запланирована на 2027 год, пишет Daily Mail. Режиссером выступит Дени Вильнев («Дюна»), сценарий пишет Стивен Найт («Острые козырьки»).