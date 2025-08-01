Сценаристом нового фильма о Джеймсе Бонде стал создатель «Острых козырьков»

Amazon MGM Studios определилась с авторами нового фильма о Джеймсе Бонде. По данным Deadline, сценаристом картины станет создатель «Острых козырьков» Стивен Найт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thomas Krych / Invision / AP Фото: Thomas Krych / Invision / AP

Ранее киностудия объявила, что режиссером новой части бондианы будет Дени Вильнёв, известный по фильмам «Прибытие» (2016), «Бегущий по лезвию 2049» (2017), «Дюна» (2021) и «Дюна: часть вторая» (2024).

Продюсерами, как сообщает Deadline, выступят Эми Паскаль и Дэвид Хейман через свои компании Pascal Pictures и Heyday Films соответственно. А Таня Лапойнт будет исполнительным продюсером картины.

Что же до исполнителя роли агента 007, то, по информации Deadline, то решения придется подождать, так как господин Вильнёв сосредоточен на завершении работы над третьей частью «Дюны». Именно из-за этого студия так долго не могла определиться со сценаристом: у господина Вильнёва просто не было времени, чтобы лично встретиться с кандидатами. С господином Найтом они поговорили лишь на прошлой неделе, после чего режиссер утвердил кандидатуру создателя «Острых козырьков».

В феврале компания Eon Productions, которая продюсировала все фильмы о Джеймсе Бонде, передала Amazon MGM Studios креативный контроль над франшизой. Eon Productions владела авторскими правами и торговыми марками на всех героев и все материалы фильмов о британском агенте. Финансовые условия сделки не разглашались. СМИ писали, что в новом фильме о Джеймсе Бонде главный герой будет по-прежнему мужским персонажем и, скорее всего, британцем.

Кирилл Сарханянц