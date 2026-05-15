ВККС рассмотрит вопрос о прекращении отставки судьи Виктора Момотова
Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) рассмотрит вопрос о прекращении отставки судьи Верховного суда России Виктора Момотова 25 мая, об этом свидетельствует предварительная повестка на 25–29 мая, опубликованная на официальном сайте инстанции.
Заседание по вопросу о возможном прекращении отставки начнется в 16:00 25 мая, согласно информации с сайта ВККС. Основанием для рассмотрения стал пункт 6 статьи 15 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации». Согласно действующему законодательству, в случае прекращения отставки Виктор Момотов может лишиться гарантии личной неприкосновенности, материального и социального обеспечения, предусмотренного для судей в отставке.
Виктор Момотов подал в отставку с должности судьи Верховного суда РФ в сентябре 2025 года. Это произошло после подачи Генеральной прокуратурой иска в отношении Момотова и ряда лиц об изъятии нажитого имущества. Суд удовлетворил требования прокуратуры, взыскав в доход государства свыше 100 объектов недвижимости, в том числе и сеть отелей Marton. Общая сумма конфискованного имущества составила порядка 9 млрд руб.