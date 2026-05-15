В горах Сочи в зимнем сезоне отдохнули почти 1,5 млн туристов

Горнолыжные курорты Сочи по итогам зимнего сезона 2025/2026 годов приняли свыше 1,45 млн туристов, сохранив устойчивые показатели посещаемости, несмотря на теплую и малоснежную зиму. Об этом сообщили в администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Наибольший турпоток зафиксирован на курорте «Роза Хутор», который посетили более 570 тыс. человек. В течение сезона для гостей были доступны 52 трассы общей протяженностью 105 км. Основной спрос, по данным администрации, пришелся на семейный и групповой отдых.

Курорт «Красная Поляна» сохранил показатели прошлого сезона, приняв 461 тыс. гостей. За сезон было зафиксировано около 240 тыс. проходов по ски-пассам и 95 тыс. прогулочных посещений канатных дорог. Кроме того, на курорте отметили рост спроса на прокат оборудования: туристам выдали 122 тыс. комплектов снаряжения после обновления почти трети парка техники.

На «Газпром Поляне» за 133 дня работы побывали более 420 тыс. человек. Курорт также использовался как площадка для крупных спортивных мероприятий, включая международные соревнования по биатлону на комплексе «Лаура».

Все три курорта уже начали подготовку к летнему сезону. Основной акцент будет сделан на экологический и природный туризм, включая пешие маршруты, прогулки к водопадам и смотровым площадкам, а также развитие инфраструктуры для семейного отдыха. В частности, на «Роза Хутор» планируют открыть 64 км пеших маршрутов, на «Газпром Поляне» — запустить высокогорные качели на высоте свыше 2,2 тыс. м, а «Красная Поляна» сосредоточится на развитии экотроп и сервисов для автотуристов.

В администрации Сочи отмечают, что спрос постепенно смещается в сторону семейного и событийного туризма. В рамках городской концепции «Выбирай Сочи» к летнему сезону планируется расширение программ лояльности, запуск новых этнографических маршрутов и обновление туристической инфраструктуры.

Вячеслав Рыжков