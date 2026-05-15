В аэропортах Геленджика, Сочи и Краснодара сняли ограничения на полеты

Ограничения на полеты сняты в аэропортах Краснодара, Геленджика и Сочи. Об этом сообщают пресс-службы авиагаваней.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Мера распространялась на прием и выпуск самолетов.

«Просим внимательно следить за информированием о статусе вашего рейса от авиаперевозчиков, которые сообщают обо всех изменениях по контактам, указанным в бронировании, а также за аудиообъявлениями в терминале»,— говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Сочи.

Алина Зорина

