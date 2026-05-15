Роспотребнадзор раскрыл причины закрытия трех баров в центре Петербурга

Роспотребнадзор приостановил работу баров «Хроники», «Пирс 28» и Redrum на улице Некрасова в центре Санкт-Петербурга из-за санитарных нарушений. В ведомстве рассказали, что заведения общепита недостаточно хорошо контролировали температурный режим, а также проводили фиктивные медосмотры сотрудников перед сменами. При этом на кухне проверяющие нашли грязь, а у продуктов отсутствовали маркировки.

В Роспотребнадзоре назвали причины закрытия трех баров в центре Петербурга

В Роспотребнадзоре назвали причины закрытия трех баров в центре Петербурга

Дзержинский районный суд зарегистрировал три дела по статье об административных правонарушениях, касающейся нарушений санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения (6.6 КоАП).

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что Роспотребнадзор по итогам проверки приостановил деятельность трех баров на улице Некрасова в центре Санкт-Петербурга. Первоначальным поводом для инспекции стала коллективная жалоба жильцов дома.

Матвей Николаев