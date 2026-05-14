Роспотребнадзор приостановил работу трех баров на Некрасова после жалоб жильцов

Роспотребнадзор по итогам проверки приостановил деятельность баров «Хроники», «Пирс 28» и Redrum, расположенных на улице Некрасова в центре Санкт-Петербурга. Поводом для инспекции стала коллективная жалоба жильцов дома, пишет «Собака.ru» в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В настоящее время все три бара опечатаны и временно не работают

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В настоящее время все три бара опечатаны и временно не работают

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«С конца прошлого сезона у нас начались проблемы с соседом, который регулярно выражал недовольство из-за шума. При этом он сразу занял довольно жесткую позицию и неоднократно говорил, что "он сделает всё, чтобы заведения на этой части улицы Некрасова закрылись". Мы пытались выйти на диалог, обсудить ситуацию и найти компромисс, который устроил бы всех, но, к сожалению, человек был не настроен ни слушать, ни договариваться»,— сообщили изданию «Собака.ru» представители бара Redrum.

В настоящее время заведения опечатаны, в ближайшие дни состоится судебное заседание по вопросу дальнейшей работы точек общепита.

Кирилл Конторщиков