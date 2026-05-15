Нового главу Белгородской области Шуваева представили областному правительству

Сегодня врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева представили членам правительства региона. На встрече присутствовали уже бывший губернатор Вячеслав Гладков и заместитель полпреда президента в ЦФО Алексей Еремин. Последний охарактеризовал господина Шуваева как опытного управленца. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев (за трибуной), заместитель полпреда президента в ЦФО Алексей Еремин (за столом по центру) и бывший глава региона Вячеслав Гладков (за столом справа)

Фото: правительство Белгородской области

Представление врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева сотрудникам областного правительства

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев

Заместитель полпреда президента в ЦФО Алексей Еремин

Бывший губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

«Уверен, что Александр Михайлович обеспечит преемственность в работе регионального правительства, сохранит и приумножит все показатели»,— подчеркнул господин Еремин.

Господин Шуваев в свою очередь заявил, что, несмотря на «объективные трудности из-за текущей оперативной обстановки», в области не должны отказываться от «мирных планов».

Вячеслав Гладков выразил уверенность в том, что у его преемника получится, все, что запланировано, особенно, в части безопасности. «В этой части Александр Михайлович максимально профессиональный человек, один из лучших в стране, а это для нас сегодня очень важно. Все остальные на своих местах, и я уверен, что будут помогать так же, как и мне»,— заключил бывший губернатор и поблагодарил экс-коллег за совместную работу.

13 мая президент Владимир Путин принял отставку Вячеслава Гладкова по собственному желанию и назначил врио губернатора региона участника СВО, Героя России Александра Шуваева. Генерал-майор прошел федеральную кадровую программу «Время героев», с начала 2026 года работал вице-губернатором Иркутской области.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что господину Гладкову и Александру Богомазу, который 13 мая оставил пост брянского губернатора, предложат работу. В тот же день стало известно, что господин Богомаз стал депутатом Госдумы. О новом месте работы Вячеслава Гладкова не сообщается.

Алина Морозова