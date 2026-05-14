Бывший губернатор Брянской области Александр Богомаз стал депутатом Госдумы

Как и предполагал “Ъ”, Центризбирком (ЦИК) на заседании передал ушедшему в отставку губернатору Брянской области Александру Богомазу вакантный мандат депутата Госдумы. Он занял место представлявшего Татарстан Айрата Фаррахова («Единая Россия», ЕР), который в начале апреля возглавил Казанский государственный медицинский университет и сложил полномочия.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О том, что господин Богомаз перейдет в нижнюю палату, источники “Ъ” сообщили сразу после его отставки с губернаторского поста. На выборах в Госдуму в 2021 году тогдашний глава субъекта возглавлял региональную группу партсписка ЕР по Брянской и Смоленской областям. После выборов он отказался от депутатского мандата, однако, согласно закону, сохранил право получить его со второй попытки.

Возражений в связи с передачей мандата из татарской группы в брянско-смоленскую на заседании ЦИКа не возникло. Как пояснил член комиссии Константин Мазуревский, кандидатура господина Богомаза предложена генсоветом ЕР в связи с активным участием в ее деятельности. Председатель ЦИКа Элла Памфилова пожелала экс-губернатору успешной работы в новом качестве с учетом его «громадного опыта, горячего сердца, неравнодушия и желания помогать стране в самое тяжелое время».

Александр Богомаз уже был депутатом Госдумы в 2012–2014 годах, тогда он также получил вакантный мандат. В том созыве он работал в комитетах по аграрным вопросам и по науке и наукоемким технологиям, а в 2014 году возглавил Брянскую область. 13 мая Владимир Путин принял его отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен премьер-министр Луганской народной республики Егор Ковальчук.

Анастасия Корня