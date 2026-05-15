В Краснодаре появится первый премиальный комплекс апартаментов с отельным сервисом и парком на высоте

К 2027 году будет завершено строительство нового центра притяжения деловой активности в Краснодаре.

Фото: предоставлено пресс-службой С3 "ТВОЕ МЕСТО"

Премиальный многофункциональный комплекс «Аксис Центр» в историческом центре кубанской столицы воплощает уникальную для региона концепцию «всё внутри 10 этажей и 10 минут». В проекте соединено сразу несколько форматов недвижимости: резиденции для постоянного проживания, сервисные апартаменты, офисы и коммерческая инфраструктура уровня пятизвездочного отеля и парк на высоте. При этом менее 5% новостроек в Краснодаре могут предложить концепцию, выходящую за рамки стандартного ЖК.

Общая площадь многофункционального комплекса «Аксис Центр» составляет 55 тыс. кв. м, из них на апартаменты приходится 20,2 тыс. кв. м, на инфраструктурные и деловые объекты — 7,7 тыс. кв. м. Одна из ключевых особенностей проекта — грамотное разделение функций на уровне архитектуры, входных групп, вертикальных коммуникаций и внутренней логистики. Комплекс спроектирован как три самостоятельные части без пересечения потоков посетителей: приватная тихая башня резиденций для постоянного проживания, активная сервисная башня апартаментов под управлением отельного оператора и нижние уровни с инфраструктурными и деловыми объектами. Также в проекте предусмотрено 515 машино-мест, что формирует высокий коэффициент обеспеченности.

Инженерный контур проекта — одна из его главных сильных сторон. И начинается она с системы электроснабжения: зданию присвоена первая категория — это уровень, который в Краснодаре применяется только для объектов критической инфраструктуры. Также в «Аксис Центр» предусмотрены комплексная система акустической защиты для тишины и комфорта резидентов и гостей комплекса, централизованная система кондиционирования и вентиляции с постоянной подачей свежего воздуха, без пыли и аллергенов, включая пыльцу амброзии.

Внутренняя инфраструктура «Аксис Центра» сопоставима с инфраструктурой отеля уровня 5*. В комплексе предусмотрены СПА-зона и фитнес, приватный кинотеатр, ресторан и кофейни, гольф-симулятор, конференц-залы и деловые пространства, арт-пространства, сервисная коммерческая инфраструктура. Таким образом, его резиденты могут практические любые повседневные дела — отдых, тренировки, встречи, работу, прогулки, бытовые задачи — совершать, даже не покидая пределов комплекса.

Еще одна особенность «Аксис Центра» и редкая опция для проектов в самом центре города — это полноценный парк на уровне девятого этажа для отдыха резидентов.

Архитектура «Аксис Центра» делает проект не просто заметным, а встроенным в исторический облик Краснодара. Первые шесть этажей здания выполнены в форме кирпичных арок — это сознательная работа с архитектурным кодом города, который исторически формировался через кирпичную застройку и арочные проемы. Для облицовки используется лимитированная партия кирпича ручной формовки. Выше поднимаются две современные башни с панорамным остеклением и вентилируемыми фасадами. Визуальным и пространственным переходом между этими двумя элементами архитектуры — историческим и современным — становится парк на девятом этаже.

Фото: предоставлено пресс-службой С3 "ТВОЕ МЕСТО"

«Аксис Центр» расположен в точке максимальной концентрации деловой активности Краснодара с оптимальной транспортной доступностью: до аэропорта — около 30 минут на автомобиле, до железнодорожной станции Краснодар-1 — около 10 минут. Немаловажно, что в центре Краснодара количество новых площадок под строительство ограничено, поэтому новая застройка априори становится дефицитным продуктом.

«На сегодня менее 5% новых проектов в Краснодаре выходят за рамки классической жилой застройки. При этом интерес к многофункциональным объектам за последний год вырос более чем на 20% — как со стороны конечных покупателей, так и со стороны инвесторов. Такой формат, где объединяются проживание, сервис и деловая инфраструктура, ранее практически не был представлен в городе, что с учетом центральной локации делает такое предложение эксклюзивным и наиболее привлекательным,— отмечает Ксения Лютая, коммерческий директор “Аксис Центр”.— На высокую востребованность многофункциональной застройки, особенно в центре, влияет и то, что на краснодарском рынке увеличивается количество однотипных проектов, где основное различие — цена, и именно такие объекты первыми теряют темп продаж и ликвидность».

«Причина повышенного инвестиционного интереса на юге к новым городским форматам кроется в том, что в ряде курортных локаций цены перегреты, а также ярко выражен элемент сезонности. На этом фоне инвесторы начинают внимательнее смотреть на проекты с круглогодичным сценарием использования — в первую очередь на городские отельные форматы, где спрос формируется не только за счет туристического потока. Дополнительным фактором роста спроса на инвестиционную недвижимость в центре Краснодара становится усиление его роли как центра деловой активности юга и развитие транспортной инфраструктуры, включая модернизацию аэропортового узла»,— резюмировала Ольга Хасанова, генеральный директор проектов Urban.

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Застройщик ООО СЗ "ТВОЕ МЕСТО"

ИНН 0100003090.