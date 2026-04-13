Свердловское минприроды подало иск о лишении «Экосервиса» статуса регоператора

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области подало иск о расторжении соглашения и лишении статуса регионального оператора ТБО «Экосервис», следует из информации в картотеке арбитражных дел. Исковое заявление подали 3 апреля.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области обратилось в арбитражный суд Свердловской области с иском к "ТБО "Экосервис" о расторжении соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Свердловской области от 18.05.2018; лишении "ТБО "Экосервис" статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Западном административно-производственном объединении Свердловской области»,— указано в иске.

В качестве третьих лиц по делу привлекли министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области, компании «Горкомхоз», «Экотехпром» и «Экопарк», физическое лицо — Анну Шичкину. Истец требовал принять по иску обеспечительные меры: запретить «Экосервису» заниматься деятельностью регионального оператора на время разбирательства, однако суд это требование не удовлетворил.

Минприроды утверждало, что «Экосервис» находится в неудовлетворительном финансовом положении и имеет множество долгов, в том числе перед компаниями «Горкомхоз» и «Экотехпром», общество проходит через банкротство, а его счета арестованы. Необходимые для захоронения ТКО договоры у компании не заключены.

«Исполнение ООО "ТБО Экосервис" обязанностей регионального оператора может быть существенно затруднено или может стать невозможным, что в свою очередь приведет к несвоевременному вывозу твердых коммунальных отходов на территории АПО-2 и повлечет за собой захламление территории АПО-2 твердыми коммунальными отходами, а значит приведет к существенному ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки, ухудшению экологической обстановки и росту социальной напряженности в регионе»,— указали представители истца.

Суд счел недоказанным, что компания причинит значительный ущерб, если будет исполнять обязанности регоператора, а обеспечительные меры дублируют последствия требований иска. Само финансовое положение компании, по мнению суда, не говорит о том, что она не может исполнять обязанности регоператора, а часть решение о взыскании средств «Экосервис» обжалует.

Первое заседание по делу назначено на 6 мая.

Ранее суд в кассации утвердил заявлении ТБО «Экосервис», оспаривающее решение о лишении компании статуса регионального оператора по вывозу отходов в Западной зоне. В решении суда было указано, что министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области обязано «устранить допущенные нарушения прав и законных интересов» компаний.

Система вывоза коммунальных отходов в Свердловской области работает с 2018 года через трёх региональных операторов. Первоначально ответственность за уборку мусора была распределена между компаниями «Рифей», «Спецавтобаза» и ТБО «Экосервис». «Спецавтобаза» получила Восточную зону региона — 34 муниципалитета, включая Екатеринбург, — по контракту на 12 лет стоимостью 15,2 млрд руб., а ТБО «Экосервис» занималась Западной зоной (22 муниципалитета, включая Первоуральск) по соглашению на девять лет и семь месяцев стоимостью 4,7 млрд руб. С 2024 года операторы столкнулись с серьёзными проблемами. В Западной зоне ситуация переросла в мусорный кризис, что привело к расторжению контракта с ТБО «Экосервис». Временное обслуживание территории было передано «Спецавтобазе», а с ноября 2025 года вывоз отходов на этой территории осуществляет созданная правительством региона компания «ЭкоПарк» — дочернее предприятие Корпорации развития Среднего Урала. Новый контракт рассчитан на 10 лет и оценивается в 6,68 млрд руб.

В конце декабря к ТБО «Экосервис» подали два иска о банкротстве на общую сумму более 178 млн руб. Возглавлявшая компанию Анна Распопова в феврале была приговорена к трем годам принудительных работ из-за ее действий, которые привели к мусорному коллапсу.

Анна Капустина