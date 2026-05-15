В «Дельфе» фиксируют случаи гибели дельфинов с признаками интоксикации

В Черном море, в районах Туапсе и Анапы, за четыре дня обнаружены четыре дельфина в тяжелом состоянии с одинаковой симптоматикой, сообщили в Научно-экологическом центре спасения дельфинов «Дельфа».

«Китообразные Черного моря — высшее звено пищевой цепи и отражение состояния всей морской экосистемы. По их неблагополучию мы можем судить о том, насколько серьезны и продолжительны последствия экокатастроф», — говорится в сообщении центра.

У обследованных дельфинов выявлены признаки выраженной интоксикации и поражения желудочно-кишечного тракта: судороги, сильный болевой синдром, потеря координации, истощение, обезвоживание, учащенное поверхностное дыхание. Анализы крови и ультразвуковое исследование, по данным центра «Дельфа», показали критические нарушения работы печени и поджелудочной железы, включая гепатит и острый панкреатит.

В «Дельфе» рассказали о нескольких операциях по спасению животных. На Большом Утрише волонтеры пытались выходить азовку, однако спасти ее не удалось. У скалы Киселева оказывали помощь ослабленной белобочке с мазутом в ссадинах и абсцессом — после обработки ран и поддержки в воде дельфин ушел в море, его дальнейшая судьба неизвестна. В Небуге еще одна белобочка умерла на руках спасателей, несмотря на двое суток интенсивной терапии. Также специалисты «Дельфы» работали с белобочкой, выбросившейся в Анапе. У животного наблюдались те же симптомы, а также поражение почек, что осложняло терапию. На теле дельфина были найдены следы мазута.

«Такие ситуации сложно переносить. Важно понимать: помощь — это не всегда только про спасение. Это про облегчение страданий и поддержку до конца», — подчеркнули в центре.

АНО «Центр «Дельфа» основан в 2017 году в Сочи для спасения и реабилитации черноморских дельфинов. Основные направления: экстренная помощь пострадавшим животным, освобождение из рыболовных сетей, научная работа.

Наталья Решетняк