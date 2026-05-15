Закодировались от бедности

Совокупная чистая прибыль 500 кубанских ИТ-компаний по итогам прошлого года составила 6,75 млрд руб., что на 100 млн руб. больше, чем годом ранее, тогда как совокупный убыток около 300 компаний достиг 2 млрд руб. Крупнейшими сегментами рынка остаются внутренние ИТ-хабы корпораций, медицинские технологии, промышленное ПО, рекламные технологии и цифровые сервисы в туризме, а крупнейшими работодателями — ИТ-хабы ритейла, агробизнеса и телекоммуникаций. Эксперты полагают, что региональный ИТ-рынок окончательно перестал быть рынком локальных веб-студий и интеграторов и сформировал несколько самостоятельных цифровых экономик — от инфраструктурных центров до компактных платформенных компаний.

По итогам 2025 года совокупная чистая прибыль 500 ИТ-компаний Краснодарского края составила 6,75 млрд руб. Это на 100 млн руб. больше, чем годом ранее. При этом совокупный убыток около 300 компаний достиг 2 млрд руб., следует из отчетности «СПАРК-Интерфакс», проанализированной «Ъ-Кубань».

Одним из крупнейших работодателей ИТ-рынка Кубани остается ООО «ИТМ», обеспечивающее цифровую инфраструктуру группы «Магнит».

Компания разрабатывает ERP-системы, логистические платформы, сервисы аналитики данных, HR-инфраструктуру, цифровые решения для магазинов и распределительных центров, а также платформы для «Магнит Маркета», KazanExpress Fulfillment и других сервисов ритейлера.

По итогам 2025 года выручка компании достигла 21,39 млрд руб. против 11,6 млрд руб. двумя годами ранее. Штат вырос до 4735 сотрудников, выплаты персоналу — до 17,3 млрд руб. Чистая прибыль составила 1,72 млрд руб. против 1,91 млрд руб. в 2024 году, налоговые платежи превысили 4 млрд руб. При текущем объеме выплат средний уровень начислений превышает 300 тыс. руб. в месяц на сотрудника.

Похожую модель демонстрирует ООО «А-Софт», работающее внутри агрохолдинга «Агрокомплекс», связанного с семьей бывшего министра сельского хозяйства РФ и экс-губернатора Кубани Александра Ткачева. Компания занимается внедрением и сопровождением 1С, облачной инфраструктурой и корпоративными цифровыми сервисами. За два года выручка выросла более чем в 8 раз — до 1,18 млрд руб.

Численность сотрудников увеличилась с 8 до 322 человек. Фонд оплаты труда вырос кратно вслед за расширением штата. Чистая прибыль достигла 442,5 млн руб., дивидендные выплаты собственникам — 350 млн руб. Основная деятельность компании связана с автоматизацией аграрной экосистемы, цифровизацией логистики, финансового учета, закупок и производственных процессов. За год численность сотрудников выросла более чем в 40 раз.

Еще одним крупным игроком среди корпоративных ИТ-хабов остается ООО «СБСВ-Ключавто Форма», связанное с автохолдингом «Ключавто».

Компания развивает CRM-системы, сервисы trade-in, цифровую дилерскую инфраструктуру, платформы автоматизации продаж и внутренние продукты для автомобильного бизнеса. По итогам 2025 года выручка составила 522 млн руб., а чистая прибыль выросла до 265 млн руб. против 171 млн руб. годом ранее. При этом штат сократился с 321 до 148 сотрудников, а чистая прибыль увеличилась почти на 55%.

«Силиконовая долина» в Красной Поляне

В туристическом сегменте одним из крупнейших игроков остается «Мантера Диджитал», входящая в инфраструктуру Mantera Group и курорта «Красная Поляна». Компания развивает гостиничные сервисы, цифровые кабинеты партнеров, программы лояльности и платформы бронирования. За два года выручка выросла более чем в 12 раз — до 617 млн руб., а чистая прибыль составила 216 млн руб. против убытка годом ранее. Численность сотрудников за этот период выросла почти втрое.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», значительная часть разработчиков туристического ПО в регионе сосредоточена в Сочи и на Красной Поляне. Помимо «Мантера Диджитал», в этом сегменте работают компании, развивающие гостиничные PMS-системы, сервисы бронирования и платформы автоматизации гостиниц. Существенная часть таких продуктов ориентирована не только на Краснодарский край, но и на гостиничный рынок других регионов России.

Крупным игроком рынка медицинских технологий региона остается ООО «Медрокет», созданное Сергеем Федосовым и Дмитрием Апалько вокруг платформы «ПроДокторов».

Компания развивает экосистему цифровых медицинских сервисов, включая «ПроДокторов», MedTochka, MedLock, MedFlex, MedRoute, «ПроБолезни» и «ПроТаблетки». Бизнес строится вокруг цифровых сервисов для медицины, подписочных решений и платформ для клиник. По итогам 2025 года выручка достигла 1,88 млрд руб. против 1,36 млрд руб. в 2024 году. Чистая прибыль выросла до 693,5 млн руб. против 455 млн руб. годом ранее. Штат увеличился до 440 человек. Налоговые платежи превысили 300 млн руб.

Сегмент рекламных технологий представлен прежде всего ООО «Ябби». Компания развивает платформу автоматизированной интернет-рекламы Yabbi и сервис multiscreener.ru. При выручке 1,07 млрд руб. штат компании составляет 55 человек против 48 годом ранее. Чистая прибыль по итогам 2025 года достигла 270 млн руб. против 192 млн руб. годом ранее. Налоговые платежи также выросли вслед за оборотом. Основная модель монетизации связана с цифровым рекламным трафиком и автоматизированным размещением интернет-рекламы. После интеграции в контур «Ростелекома» «Ябби» стала частью более крупной телекоммуникационной цифровой экосистемы.

Один в поле программист

Отдельный сегмент рынка формируют разработчики промышленного ПО и программно-аппаратных комплексов (ПАК). Крупнейшими игроками кубанского рынка остаются ООО «Атисс» и ООО «НХПА», работающие в сегментах промышленной автоматизации и инженерной инфраструктуры.

ООО «Атисс» занимается разработкой систем диспетчерского управления, инженерной инфраструктуры и автоматизации технологических процессов. По итогам 2025 года оборот компании превысил 2,4 млрд руб. против 1,7 млрд руб. двумя годами ранее. Компания работает как промышленный ИТ-интегратор и разработчик ПАК. Существенная часть бизнеса связана с проектной моделью, внедрением и сопровождением инфраструктуры. Численность инженерных команд и фонд оплаты труда растут вслед за объемом контрактов.

ООО «НХПА» специализируется на программном обеспечении и автоматизации нефтегазовой отрасли. Основные продукты компании используются в системах управления технологическими процессами на промышленных объектах. За два года выручка выросла почти вчетверо — до 846 млн руб., а чистая прибыль достигла 148,6 млн руб. против 39 млн руб. двумя годами ранее.

Значительная часть компаний промышленного ПО Краснодарского края работает как инфраструктурные подрядчики, совмещая разработку ПО с инженерной интеграцией, внедрением и сопровождением промышленных систем. Согласно отчетности СПАРК, для этого сегмента характерны высокий фонд оплаты труда, крупные инженерные команды и проектная модель бизнеса.

В сегменте государственных технологий одним из крупнейших игроков Кубани остается ООО «ЦИТ "Южный Парус"». Компания занимается внедрением и сопровождением государственных и медицинских информационных систем семейства «Парус». Более 84% выручки формируется за счет госконтрактов. При штате около 50 сотрудников чистая прибыль компании по итогам 2025 года достигла 165,5 млн руб. Компания работает как интегратор государственных цифровых систем и разработчик инфраструктурного ПО для госсектора и медицины.

Отдельный сегмент рынка составляют платформенные SaaS-компании и разработчики нишевого ПО. Значительная часть таких структур работает небольшими командами и продает специализированные цифровые продукты федеральным клиентам.

ООО «Ван технологии» развивает платформу алгоритмического трейдинга OS Engine и ПО для автоматизированной биржевой торговли. Компания с двумя сотрудниками по итогам 2025 года получила около 10 млн руб. выручки и почти 3 млн руб. чистой прибыли, оставаясь одним из наиболее компактных игроков выборки СПАРК.

ООО «Алаичъ и Ко», созданное Александром Алаевым, развивает сервисы CheckTrust и Moo.Team в сегментах SEO-аналитики, управления проектами и SaaS-инструментов. Компания работает по модели разработчика собственных программных продуктов и продает цифровые сервисы федеральным клиентам.

ООО «ПОС-Индустрия» занимается ПО для онлайн-касс и автоматизации торговли. ООО «Агаст Технологии» работает в сегменте гостиничного ПО и туристических цифровых сервисов. ООО «Кодекс» развивает сервисы обработки данных и цифровые платформы. ООО «Брэйм» совмещает разработку ПО с исследовательскими и технологическими проектами.

Согласно данным СПАРК, значительная часть таких компаний зарегистрирована как микропредприятия, однако работает на федеральный рынок. «Ъ-Кубань» изучил отчетность нескольких десятков ИТ-компаний с выручкой в десятки миллионов рублей и штатом в один-два человека. Многие из них продают ПО по подписочной модели, через лицензии или SaaS-сервисы. В ряде случаев бизнес строится вокруг одного продукта или одной инженерной команды.

Право на алгоритм

Одним из наиболее необычных сегментов краснодарского ИТ-рынка стали юридические технологии. Центральным игроком здесь выступает ООО «Фортуна Технолоджис» с платформой Copydefend для защиты интеллектуальной собственности и автоматизации претензионной работы. Продукты компании используются для поиска незаконного использования цифрового контента, фиксации нарушений и сопровождения судебных претензий.

Модель бизнеса построена вокруг цифрового мониторинга и масштабируемой судебной работы. Существенная часть прочих доходов формируется за счет взысканий и компенсаций по делам о нарушении авторских прав. По сути, платформа автоматически выявляет нарушения, а юридическая инфраструктура монетизирует их через судебные механизмы. По состоянию на 2026 год компания участвовала более чем в 10,8 тыс. арбитражных дел, преимущественно в качестве истца. По итогам 2025 года выручка превысила 220 млн руб., а чистая прибыль составила 171,7 млн руб.

В сегменте юридических технологий Краснодарского края также работают компании, развивающие сервисы электронного документооборота, автоматизации комплаенс-процедур, цифровой аналитики судебной практики и корпоративного юридического сопровождения. Для значительной части таких структур характерны компактные команды, подписочная модель и облачная архитектура сервисов.

Аналитик ИТ-рынка Алина Киселева считает, что ключевым трендом стало разделение сектора на модели с принципиально разной «программной экономикой».

«У платформенного софта и классической интеграции разная логика роста. У разработчиков промышленного ПО или внутренних хабов расширение бизнеса почти всегда требует линейного роста инженерных команд и фонда оплаты труда. Напротив, платформенные SaaS-команды масштабируют продукт значительно быстрее кадровой модели, генерируя сотни миллионов прибыли штатом в 30–50 человек. Это превращает региональный ИТ-сектор в многослойную систему, где индустриальные гиганты соседствуют со сверхмаржинальными цифровыми бутиками»,— отмечает эксперт.

Директор консалтинговой компании IT Markets Александр Беридзе полагает, что структура ИТ-рынка края фактически продублировала крупнейшие отрасли региональной экономики.

«Сектор вырос вокруг ритейла, агробизнеса, туризма и медицины. Внутри региона возникло несколько вертикальных цифровых экономик со своей логикой клиентов. Например, модель работы на госконтрактах дает устойчивую выручку, но делает бизнес зависимым от бюджетных циклов. В этом смысле "Южный Парус" и "Медрокет" — это полярные модели: один живет за счет госзаказа, второй — за счет транзакционной платформы для частных клиник»,— говорит эксперт.

Наиболее нестандартной нишей господин Беридзе называет юридическую. «"Фортуна Технолоджис" — пример того, как узкое нишевое ПО может эффективно работать не на локальный, а сразу на федеральный рынок, автоматизируя претензионную работу в масштабах всей страны»,— резюмирует он.

Отдельной особенностью регионального рынка эксперты называют его выстроенность вокруг основателей. По словам Александра Беридзе, это касается большинства нишевых лидеров. «"Медрокет" остается связан с Сергеем Федосовым и Дмитрием Апалько, "Ключавто Форма" — с Виктором Сергеевым, а "Фортуна Технолоджис" выросла вокруг модели Кирилла Кнауба. Даже при выходе на федеральный уровень и интеграции в экосистемы, такие как “Ростелеком” в случае с "Ябби", компании часто сохраняют структуру управления и психологию инженерной команды, а не безликой корпорации»,— заключает эксперт.

Роман Лаврухин