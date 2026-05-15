Ограничения на полеты в аэропорту Краснодара сняты

В аэропорту Краснодара сняли ограничения на полеты. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани.

Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Они действовали на прием и выпуск воздушных судов.

Представители аэропорта Краснодара предупреждают о возможных корректировках расписания полетов. Обо всех изменениях пассажиров проинформируют авиакомпании по контактам, указанным в бронировании.

Пассажирам рекомендуют следить за информацией о времени вылета своего рейса в сообщениях авиакомпаний, на онлайн-табло, на табло в залах обслуживания, а также слушать аудиооповещения в терминалах аэропорта.

Согласно информации Министерства обороны России, в течение прошедшей ночи силы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 355 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Каспийского морей и другими регионами РФ. Атака была отражена в период с 23:00 14 мая до 07:00 15 мая.

Алина Зорина