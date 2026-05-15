В Краснодаре выявили 5,5 тысячи несоответствующих правилам размещения вывесок

В Краснодаре в ходе проверок обнаружили более 5,5 тыс. информационных конструкций, которые не отвечают установленным правилам благоустройства. Об этом сообщили на пресс-брифинге, посвященном размещению и содержанию рекламных и информационных объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В Краснодаре собственникам 4127 вывесок уже разослали уведомления с требованием привести их в соответствие с нормами. Отмечается, что демонтаж незаконных конструкций провели на нескольких улицах города. На Кубанской набережной сняли 39 вывесок, на улице Мира — 61, на Ставропольской — 222, на Красных Партизан — 235, на Буденного — 53.

Ранее, в феврале 2026 года, сообщалось, что специалисты сняли около 40 конструкций. Кроме того, на улицах Мира, Красной и Ростовском шоссе должны были демонтировать более 1 тыс. конструкций. Их владельцы в течение трех месяцев не смогли самостоятельно устранить выявленные нарушения.

Новые правила оформления вывесок вступили в силу 17 июня 2025 года. Для предпринимателей был установлен переходный период: три месяца — для исторического центра и главных улиц, шесть — для сельских округов, девять — для остальных территорий города.

Алина Зорина, Вячеслав Рыжков