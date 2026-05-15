Суд отменил решение об отказе в изъятии здания бывшего мукомольного завода №1

Арбитражный суд Волго-Вятского округа (кассационная инстанция) отменил решение ярославского суда об отказе в изъятии у собственника здания мукомольной мельницы Крохоняткиных-Вахрамеевых (бывший мукомольный завод №1) в Ярославле. Соответствующее постановление опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Здание бывшего мукомольного завода №1 в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Здание бывшего мукомольного завода №1 в Ярославле

«Ъ-Ярославль» сообщал, что государственная служба охраны объектов культурного наследия Ярославской области (ГС ООКН) обратилась в суд с соответствующим иском к ОАО «Инкомпроект – Инвест», руководителем которого является Евгений Мухин.

Свою позицию орган охраны объяснил ненадлежащим состоянием исторического объекта. Однако арбитражный суд Ярославской области не нашел оснований для удовлетворения иска. В частности, заключение договора с подрядчиком на ремонт с незначительным отклонением от срока, по мнению суда, связано с необходимостью подписания соглашения с лицензированной организацией.

Он указал, что позиция истца не содержит доказательств совершения собственником действий или бездействия, угрожающих сохранности исторического здания. Такое же решение принял Второй арбитражный апелляционный суд, отклонив жалобу ГС ООКН.

Однако орган охраны продолжил обжаловать решение и добился его отмены.

«Арбитражный суд Волго-Вятского округа постановил решение Арбитражного суда Ярославской области от 12.08.2025 и постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 16.12.2025 по делу отменить. Направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ярославской области»,— указывается в постановлении.

Алла Чижова