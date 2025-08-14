Суд обосновал отказ в изъятии у владельца здания бывшего мукомольного завода №1

Арбитражный суд Ярославской области отказал областной службе охраны объектов культурного наследия (ОКН) в иске об изъятии здания мукомольной мельницы Крохоняткиных-Вахрамеевых (бывший мукомольный завод №1) в связи с отсутствием доказательств, свидетельствующих о невыполнении владельцем здания требований к его сохранению. Решение размещено в картотеке арбитражных дел.

Фото: Татьяна Потемкина, телеграм-канал

«Ъ-Ярославль» сообщал, что областная служба ОКН подала иск в суд об изъятии у ОАО «Инкомпроект – Инвест», руководителем которого является Евгений Мухин, этого исторического здания в связи с ненадлежащим состоянием объекта. 5 августа в удовлетворении иска было отказано.

В ходе рассмотрения иска суд установил, что здание признано выявленным объектом культурного наследия 21 июня 2024 года, а впоследствии включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. Требования к сохранению исторического здания установлены приложением к акту технического состояния от ноября 2024 года, которые получены владельцем в декабре 2024 года. На момент обращения службы в суд владелец здания направил мотивированные возражения по поводу перечня и сроков проведения работ по сохранению ОКН.

«В нарушении положений пункта 3.5 приказа №774 органом охраны не проведены дополнительные консультации с собственником объекта культурного наследия для выработки взаимосогласованной позиции»,— говорится в решении суда.

Суд посчитал, что позиция истца не содержит доказательств совершения собственником действий или бездействия, угрожающих сохранности исторического здания. По мнению суда, заключение договора с подрядчиком на ремонт с незначительным отклонением от срока «обусловлено необходимостью заключения такого договора с подрядной организацией, имеющей лицензию на проведение работ, и не влияет на сохранность объекта культурного наследия».

Также суд решил, что отсутствие обращения за получением разрешения на проведение работ не является основанием для изъятия у собственника здания, так как это обязанность подрядчика. Данное разрешение было получено 11 июля, ремонт фасадов в настоящее время проводится. При этом за проведение работ до получения разрешения возможна административная ответственность, но это относится к компетенции другого суда.

«Суд приходит к выводу, что доказательств, безусловно свидетельствующих о невыполнении собственником объекта культурного наследия требований к его сохранению, в материалы дела государственной службой не представлено. На основании изложенного, суд не находит оснований для удовлетворения иска государственной службы»,— говорится в решении.

Решение может быть обжаловано.

Ранее в правительстве области сообщали, что с конца 2024 года подано 166 исковых заявлений по изъятию у собственников объектов культурного наследия, которые содержатся ненадлежащим образом. Суд уже постановил изъять 30 исторических зданий, которые теперь будут проданы с торгов.

Алла Чижова