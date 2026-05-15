В Краснодаре начался сезон активности комаров

Сезон активности комаров, которые могут быть переносчиками опасных инфекций, начался в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Специалисты Роспотребнадзора предупреждают жителей и гостей Краснодара о том, что необходимо своевременно проводить дезинсекцию личных участков. По словам специалистов, это позволит снизить риск распространения заболеваний, которые передаются комарами и другими насекомыми.

Среди мест выплода комаров отмечаются емкости для воды — бочки, ведра, тазы, лейки, старые покрышки, детские бассейны. Насекомые также могут появиться в прудах без течения, в поддонах цветочных горшков, фонтанах, а также в поилках для животных и птиц. Местами для выплода служат засоренные водостоки, канавы, лужи и влажные места под брезентом.

Жителям и гостям Краснодара рекомендуют систематически выливать воду из ненужных емкостей, а бочки для полива накрывать крышками или сеткой. Также следует установить насос или фонтан в пруду, таким образом комары не смогут откладывать яйца в проточную воду. Нужно использовать средства против личинок, регулярно косить траву и убирать кучи влажных листьев, где насекомые прячутся от солнца.

Алина Зорина