Экс-глава ЦВО Александр Лапин может возглавить комитет Госдумы по обороне

Бывшего главу Центрального военного округа (ЦВО, штаб-квартира в Екатеринбурге) Александра Лапина могут назначить на должность председателя комитета по обороне в новом созыве Госдумы, передает «Ъ». В Госдуму он будет баллотироваться по списку «Единой России» от Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лапин

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Александр Лапин

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным источников, окончательное решение о назначении на пост еще не принято. В данный момент оборонный комитет возглавляет генерал-полковник Андрей Картаполов.

Генерал-полковник Александр Лапин возглавлял войска ЦВО с конца 2017 года, в начале 2023 года был назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск. В августе 2025 года он покинул пост командующего Ленинградским военным округом и уволился с военной службы. Сейчас он работает заместителем гендиректора инвестиционной компании «Связьинвестнефтехим» в Татарстане. Также СМИ сообщали, что после отставки он стал советником главы республики Рустама Минниханова.

Ирина Пичурина