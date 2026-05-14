Генерал берет господствующий кабинет

Как стало известно “Ъ”, бывший командующий Центральным и Ленинградским военными округами генерал-полковник Александр Лапин может получить пост председателя комитета по обороне в новом созыве Госдумы, куда будет баллотироваться от «Единой России». Сейчас эту должность занимает экс-начальник Главного военно-политического управления Минобороны Андрей Картаполов. Но он, вероятнее всего, на переизбрание в нижнюю палату претендовать не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генерал Александр Лапин во время парада 2020 года

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Генерал Александр Лапин во время парада 2020 года

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

О том, что в качестве будущего председателя оборонного комитета Думы рассматривается Александр Лапин, “Ъ” рассказали источники в Госдуме и «Единой России» (ЕР). Еще один высокопоставленный собеседник подтвердил, что такой сценарий обсуждается, но оговорился, что окончательным это решение пока не является.

Генерал Лапин будет баллотироваться в Госдуму по списку ЕР от Татарстана. По данным сайта праймериз, сейчас он работает заместителем гендиректора инвестиционной компании «Связьинвестнефтехим», которая владеет акциями ряда крупнейших предприятий республики. Также СМИ сообщали, что после отставки господин Лапин стал советником главы Татарстана Рустама Минниханова. Его пресс-секретарь Лилия Галимова не ответила на звонки “Ъ”.

Александру Лапину 62 года, он уроженец Казани, выпускник Казанского танкового командного училища. В 1997 году окончил Военную академию бронетанковых войск, после чего прошел путь от командира отдельного танкового батальона до командующего 20-й гвардейской общевойсковой армией. С 2014-го служил начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа. В 2017-м возглавил штаб группировки российских войск в Сирии. В том же году стал командующим Центральным военным округом, а с 2018-го по 2019-й руководил сирийской группировкой.

Широкую известность генерал-полковник получил после начала спецоперации на Украине. В частности, он руководил группировкой «Центр», которая наступала на Сумы и Чернигов, а впоследствии оборонялась на краснолиманском направлении. В июле 2022 года Александру Лапину было присвоено звание Героя России. При этом военкоры не раз критиковали решения военачальника, а глава Чечни Рамзан Кадыров обвинял его в отступлении из Красного Лимана.

С 2023 года господин Лапин служил начальником Главного штаба сухопутных войск и в марте того же года лично руководил операцией по отражению рейда диверсантов в Белгородской области. В марте 2024-го был назначен командующим вновь созданным Ленинградским военным округом. Со службы уволен в сентябре 2025 года.

В уходящем созыве парламента оборонный комитет возглавляет генерал-полковник Андрей Картаполов, избравшийся в Госдуму в 2021 году от Москвы. Ранее «Ведомости» сообщали, что он может не переизбраться в нижнюю палату. Источники “Ъ” подтверждают такую вероятность. Карточка господина Картаполова на сайте праймериз отсутствует, хотя срок подачи заявлений на участие в процедуре истек 14 мая. “Ъ” обратился за комментарием в пресс-службу комитета по обороне.

Источник в Минобороны напомнил “Ъ”, что военное ведомство не имеет отношения к назначению и работе главы оборонного комитета Госдумы. При этом на протяжении последних лет в Минобороны нередко «удивлялись» заявлениям его действующего руководителя, добавил собеседник.

Председатели думских комитетов нередко выполняют технические функции заместителей министров и лоббируют законотворческие интересы профильных ведомств, говорит политолог Павел Склянчук.

«В случае с комитетом по обороне всегда играет фактор армейской субординации. Поэтому новый глава, скорее всего, будет транслировать официальную позицию Минобороны, а вот другие депутаты из числа участников спецоперации могут высказывать и неофициальные мнения. Насколько они могут быть резонансными, все могли убедиться в течение этого созыва»,— отмечает эксперт.

Политолог Константин Калачев напоминает, что Андрей Картаполов не раз подвергался критике из-за громких заявлений, которые он делал «с солдатской прямотой».

«Иногда они не вполне соответствовали мейнстриму, могли вызывать неоднозначное толкование и быть не совсем политкорректны. В том числе он принимал на себя и негатив. Возможно, это одна из причин предполагаемой ротации»,— допускает эксперт. По его мнению, во главе комитета должен стоять человек, который будет находиться на прямой связи с Минобороны, «взвешивать каждое слово и действовать в унисон и полном согласии с его интересами и позицией».

Андрей Прах, Анастасия Корня, Дмитрий Сотак