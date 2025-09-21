РБК: экс-глава ЦВО Александр Лапин уволен с военной службы

Бывший глава ЦВО, генерал-полковник Александр Лапин уволен с военной службы, сообщает РБК со ссылкой на источник. В августе он покинул пост командующего Ленинградским военным округом, передав бразды правления Евгению Никифорову, который ранее возглавлял Западный военный округ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По данным «Татар-информ», Александр Лапин станет помощником главы Татарстана Рустама Минниханова. В новой роли он будет курировать набор на контрактную службу, поддерживать участников специальной военной операции и их семьи, а также заниматься реабилитацией ветеранов и интеграцией вернувшихся военных в мирную жизнь.

Напомним, генерал-полковник Александр Лапин возглавлял войска Центрального военного округа (ЦВО, штаб-квартира в Екатеринбурге) с конца 2017 года. О том, что Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск стало известно в начале 2023 года.