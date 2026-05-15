«Локомотив-Кубань» уступил ЦСКА

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» в Москве со счетом 71:84 потерпел поражение от ЦСКА в рамках второго матча полуфинала Единой лиги ВТБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Локомотив-Кубань» Фото: «Локомотив-Кубань»

Первая встреча полуфинальной серии завершилась победой «железнодорожников» в овертайме — 97:88. Со старта игры краснодарским баскетболистам характера и настроя было не занимать. «Армейцы» были в роли догоняющих, но не позволяли сопернику уйти в отрыв. Первую четверть кубанцы могли занести себе в актив — 27:23. Во втором отрезке южане в какой-то момент повели «+8», однако на большой перерыв ушли, уступая в счете с минимальной разницей — 39:40.

После смены сторон ЦСКА агрессивнее действовал в защите. Быстрый переход из обороны в атаку позволил москвичам контролировать ход игры. На последней минуте третьей четверти Томислав Томович взял тайм-аут, чтобы внести коррективы в игру своих подопечных. Но перед заключительным отрезком южане все же проигрывали — 6 очков. В оставшееся время «Локомотив-Кубань», несмотря на усилия, не смог перехватить инициативу и уступил со счетом 71:84.

Самыми результативными игроками в составе кубанцев стали Винс Хантер и Майк Мур, которые набрали по 12 очков. Третья игра полуфинала пройдет в Краснодаре 18 мая.

Евгений Леонтьев