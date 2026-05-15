Краснодарский край возглавил рейтинг спроса на загородные дома

Краснодарский край занял первое место в России по спросу на загородную недвижимость. На регион пришлось 9,3% от общего интереса россиян к покупке такого жилья. Об этом говорится в материалах аналитического центра «Авито Недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным аналитиков, в первом квартале 2026 года основной спрос на загородное жилье был сосредоточен на юге страны и в Подмосковье. Лидером рейтинга стал Краснодарский край, который обошел Московскую область. На Подмосковье пришлось 8,9% общего спроса на загородную недвижимость.

Как отмечается в исследовании, годом ранее ситуация была иной. В первом квартале 2025 года именно Московская область занимала первое место по интересу покупателей к загородному жилью. В 2026 году лидер рынка сменился, и Краснодарский край вышел на первую позицию.

Третье место по уровню спроса заняла Ростовская область. На нее пришлось 4,3% интереса к загородной недвижимости в стране. Далее в рейтинге расположились Татарстан с показателем 3,9%, Ленинградская область — 3,3%, а также Ставропольский край и Крым, набравшие по 3%.

Среди регионов первой десятки наиболее заметное укрепление позиций продемонстрировал Крым. За год регион поднялся с десятого на седьмое место по популярности среди покупателей загородного жилья.

Аналитики отмечают, что чаще всего россияне интересовались покупкой частных домов. На этот сегмент пришлось 79% всех запросов пользователей. Еще 14% составил интерес к дачам. Существенно реже покупатели искали коттеджи и таунхаусы — 5 и 2% соответственно.

В компании также обратили внимание на изменение динамики рынка загородной недвижимости. По словам управляющего директора направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергея Еремкина, в 2026 году на рынке наблюдается более выраженная сезонность по сравнению с предыдущим годом.

По его словам, вместе с ростом числа сделок увеличивается и пользовательская активность. Так, по сравнению с февралем количество просмотров объявлений о продаже домов выросло на 11%, а число посетителей раздела загородной недвижимости увеличилось на 6%.

Мария Удовик