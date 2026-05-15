Нападающий «Краснодара» сыграет за Колумбию на ЧМ-2026

Нападающий ФК «Краснодар» Джон Кордоба вошел в расширенный состав сборной Колумбии на Чемпионат мира 2026 года. Национальная команда опубликовала список игроков, которые будут готовиться к участию в мировом первенстве.

В заявку колумбийской сборной включены сразу три футболиста, выступающие в Российской премьер-лиге. Помимо форварда краснодарского клуба, в список вошли игроки ФК «Зенит» Джон Дуран и Вильмар Барриос. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Чемпионат мира по футболу пройдет сразу в трех странах — США, Мексике и Канаде. Турнир стартует 11 июня, а финальный матч состоится 19 июля. Национальные сборные продолжают формировать составы и публиковать окончательные заявки на предстоящий мундиаль.

Сборная Колумбии на групповом этапе сыграет против Португалии, Узбекистана и Демократической Республики Конго. Подготовка команды к турниру начнется в ближайшее время.

Для Джона Кордобы предстоящий чемпионат мира станет одним из главных международных турниров в карьере. Нападающий выступает за «Краснодар» с 2021 года и за это время стал одним из ключевых игроков команды.

В сезоне 2024/25 колумбийский форвард помог клубу завоевать чемпионский титул. За период выступлений в составе краснодарской команды футболист провел 152 матча, в которых забил 79 мячей и отдал 29 результативных передач.

Контракт 32-летнего нападающего с «Краснодаром» действует до лета 2027 года. При этом соглашение предусматривает возможность продления. Ранее также сообщалось, что футболист не планирует покидать клуб в летнее трансферное окно.

Вызов Кордобы в национальную сборную стал подтверждением его стабильной игры в Российской премьер-лиге. В последние сезоны форвард регулярно входит в число наиболее результативных игроков чемпионата России и остается одним из лидеров атакующей линии «Краснодара».

Публикация расширенного состава сборной Колумбии стала очередным этапом подготовки команды к чемпионату мира. Окончательная заявка на турнир будет утверждена ближе к старту соревнований.

Чемпионат мира 2026 года станет первым турниром такого масштаба, который одновременно примут три страны Северной Америки. Организаторы ожидают, что соревнования станут одними из самых посещаемых в истории мирового футбола.

Мария Удовик