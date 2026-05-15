На Кубани число страдающих алкоголизмом снизилось на 7%

В Краснодарском крае за последний год число людей с алкогольной зависимостью сократилось на 7%, сообщил «Известиям» Виктор Зыков, начальник управления Центрального НИИ здравоохранения Минздрава России. Информация опубликована со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

По данным Минздрава, Краснодарский край вошел в число регионов с относительно низким уровнем потребления алкоголя. Рядом с Кубанью в этом списке находятся Адыгея, Белгородская и Ростовская области, Санкт-Петербург, а также Ханты-Мансийский автономный округ.

Наименьшее потребление алкоголя в стране зафиксировано в республиках Северного Кавказа. В числе лидеров — Чечня, Ингушетия и Дагестан. Согласно статистике, в Чечне в апреле 2026 года потребление алкоголя составило 0,02 л чистого спирта на человека. В Ингушетии показатель достиг 0,6 л, а в Дагестане — 0,9 л на человека.

Кроме того, к регионам с минимальным уровнем потребления алкоголя отнесены Ставропольский край, Тува и Москва. В этих субъектах показатель колеблется в пределах от 2,1 до 4,7 л чистого спирта на человека.

В то же время наиболее высокий уровень потребления алкоголя зафиксирован в северных и дальневосточных регионах страны. Первое место занимает Ненецкий автономный округ, где на одного человека приходится 18,2 л чистого спирта. В Еврейской автономной области показатель составил 14,8 л, на Чукотке — 14,2 л.

Более 10 литров чистого спирта на человека также потребляют жители Карелии, Коми, Марий Эл и еще ряда российских регионов. По данным Минздрава, такие показатели значительно превышают среднероссийский уровень.

Среднее потребление алкоголя в России по итогам 2025 года составило 8,06 л чистого этилового спирта на человека. Для сравнения, в 2016 году этот показатель находился на уровне 10,6 л. За последние годы потребление алкоголя в стране сократилось на 24%.

Снижение показателей, связанных с алкоголизмом, отмечено сразу в 20 регионах России. Одним из примеров стала Калужская область, где за 2025 год уровень потребления алкоголя на душу населения снизился на 26,6%.

Мария Удовик