В Краснодаре 15 мая десятки улиц останутся без электричества

В Краснодаре 15 мая запланированы масштабные отключения электроэнергии. Ограничения затронут десятки улиц и переулков в разных районах города. Об этом сообщили в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть».

Плановые работы на объектах электросетевого комплекса будут проводиться в несколько временных интервалов — с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 15:00, с 13:00 до 15:30, а также в вечернее и ночное время.

Самый продолжительный дневной этап отключений пройдет с 13:00 до 15:30. В этот период подача электроэнергии будет ограничена на улицах Комсомольской, Красной, Советской, Адыгейской набережной, Кубанской, Маяковского, Ставропольской, Шевченко, Ярославского, Ленинградской, Валковского, Фурманова, Полесской, Цветной, Бирюзовой и ряде других.

Кроме того, отключения затронут Агрономический проезд, Константиновский переулок, Петровский переулок, Новокубанский переулок, Черноморский проезд, а также отдельные участки улиц Клеверной, Ковтюха, Лесной, Соколова, Снежной и Степной.

С 13:00 до 15:00 ограничения подачи электроэнергии также введут на улицах Артиллерийской, Власова, Каляева, Карла Маркса, Рылеева, Урицкого, Думенко, Ставропольской и 70 лет Октября. В этот же временной промежуток без электричества останутся жители улиц Красноармейской, Горького, Пашковской, Коммунаров, Титова, Толбухина, Федосеева, Круговой, Новицкого, Медовой, Чайной, Анисовой и ряда других адресов.

Отдельное отключение с 09:00 до 12:00 запланировано на проспекте Чекистов, 34.

Вечерние и ночные работы будут проводиться с 21:00 15 мая до 01:00 16 мая. В это время ограничения коснутся отдельных домов на улицах Горького, Красной и Чапаева.

Еще один этап работ продлится с 21:00 15 мая до 06:00 16 мая. Без электроснабжения временно останутся жители улиц Березанской, Кутузова, Новокузнечной, Садовой и Северной.

