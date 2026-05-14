Беспилотная опасность объявлена в Ярославской области
В Ярославской области объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в «Максе» 14 мая в 23:55.
Жителям рекомендовано покинуть улицу и укрыться в ближайших зданиях. В помещениях нужно зашторить окна и отойти от них, необходимо перейти в комнаты со сплошными стенами.
«Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала «Беспилотная опасность»,— написал губернатор.
Жители Ярославля в соцсетях сообщили, что в городе включили системы оповещения.
Режим беспилотной опасности объявляется на текущей неделе во второй раз. «Ъ-Ярославль» сообщал, что ранним утром 13 мая на подлете к Ярославлю была отражена атака беспилотников, обломки сбитого дрона попали в промышленный объект.