Беспилотная опасность объявлена в Ярославской области

В Ярославской области объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в «Максе» 14 мая в 23:55.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителям рекомендовано покинуть улицу и укрыться в ближайших зданиях. В помещениях нужно зашторить окна и отойти от них, необходимо перейти в комнаты со сплошными стенами.

«Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала «Беспилотная опасность»,— написал губернатор.

Жители Ярославля в соцсетях сообщили, что в городе включили системы оповещения.

Режим беспилотной опасности объявляется на текущей неделе во второй раз. «Ъ-Ярославль» сообщал, что ранним утром 13 мая на подлете к Ярославлю была отражена атака беспилотников, обломки сбитого дрона попали в промышленный объект.

Алла Чижова