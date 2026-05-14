Нижегородский экс-судья и бывший саратовский прокурор Фомин лишен мантии

Квалификационная коллегия судей (ККС) Нижегородской области 14 мая прекратила отставку судьи облсуда Виктора Фомина из-за несоблюдения запретов и занятия деятельностью, несовместимой с судейским статусом, сообщает «Ъ-Приволжье». Отставка считается почетным уходом с должности, за судьей сохраняются звание и неприкосновенность, однако господина Фомина лишили мантии. Решение ККС можно обжаловать.

Виктор Фомин и Вячеслав Сапега в прошлом были прокурорами в Саратовской области. Оба претендовали на должности зампредов облсуда, но ушли в отставку в феврале после того, как ВККС отклонила их кандидатуры из-за претензий главы Верховного суда Игоря Краснова и разбирательств с Генпрокуратурой. Позже уволился и председатель облсуда Вячеслав Поправко, а имущество его несостоявшихся замов обратили в доход государства.

У господина Фомина Волжский городской суд Волгоградской области в марте изъял имущество на 166 млн руб., причем ранее силовики называли другую сумму — свыше 270 млн руб. В том же месяце Ворошиловский суд Волгограда конфисковал имущество Вячеслава Сапеги на 54 млн руб.

