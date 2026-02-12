Не допущенные в руководство Нижегородского облсуда судьи ушли в отставку

Квалификационная коллегия судей Нижегородской области на очередном заседании 12 февраля приняла решение об отставках судей областного суда Вячеслава Сапеги и Виктора Фомина.

Они возглавляли коллегии по гражданским и административным делам. Как писал «Ъ», оба судьи претендовали на должность заместителя председателя Нижегородского облсуда, но ВККС отклонила кандидатуру Виктора Фомина. Председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов поручил направить в Генпрокуратуру материалы в отношении обоих нижегородских судей, свидетельствующие о том, что их имущество не могло быть приобретено на легальные доходы.

Прокуратура уже подала иск к Виктору Фомину и трем его родственникам о конфискации их недвижимости и другого имущества на сумму более 270 млн руб. Это заявление теперь уже бывшего судьи будет рассматривать Волжский городской суд Волгоградской области. Этот же суд ранее обратил в доход государства неподтвержденное легальными доходами имущество бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и его родни общей стоимостью 13 млрд руб.

Иван Сергеев