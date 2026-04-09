ВККС объявила об открытии вакансии председателя Нижегородского облсуда

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации 9 апреля объявила об открытии вакантной должности председателя Нижегородского областного суда. Как указано на сайте коллегии, последний день приема документов – 8 мая 2026 года.

Прежний председатель Нижегородского областного суда Вячеслав Поправко покинул должность в конце марта. ВККС 27 февраля одобрила прекращение его полномочий на основании письменного заявления.

Перед этим ушли в отставку судьи облсуда Виктор Фомин и Вячеслав Сапега, претендовавшие на должности заместителей председателя. Позднее их имущество и обратили в доход государства по антикоррупционному иску.

Вячеслав Поправко возглавлял Нижегородский облсуд с декабря 2018 года. В 2024 году он был переназначен на новый шестилетний срок полномочий.

Галина Шамберина