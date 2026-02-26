Волжский горсуд закрыто заслушает дело об изъятии активов экс-судьи Фомина

Волжский городской суд Волгоградской области рассмотрит в закрытом режиме иск Генпрокуратуры к семье экс-судьи Нижегородского областного суда и бывшего саратовского прокурора Виктора Фомина. Об этом сообщил ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нижегородский областной суд Фото: Нижегородский областной суд

Виктор Фомин окончил Саратовский военный институт МВД и Саратовский государственный социально-экономический университет. С 2002-го по 2007 год работал в саратовской прокуратуре, затем перешел в Видновскую горпрокуратуру (Подмосковье). В 2011 году занимал пост серпуховского прокурора, а затем стал заместителем прокурора Ленобласти, помощником судьи. Позднее перешел на госслужбу, был замглавы администрации Ростова-на-Дону, руководил филиалом «Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры» в ПФО. В судейскую систему вернулся в 2016 году. С 2017-го работал в Нижегородском районном суде, затем был переведен в облсуд.

Ранее «Ъ» сообщал, что надзорное ведомство требует обратить в госдоход активы господина Фомина и его родственников на общую сумму свыше 270 млн руб., приобретенные, по версии истца, на неподтвержденные доходы.

Согласно материалам дела, работая прокурором Серпухова, господин Фомин в 2012 году приобрел в Новой Москве два особняка и участок стоимостью более 180 млн руб., оформив их через фиктивную сделку на мать. Уже в статусе судьи он продолжил оформлять элитную недвижимость и люксовые автомобили (BMW X6, Lexus LX570) на мать, супругу и тещу. Всего на 74-летнюю мать судьи Юлию Новикову с 2006 года оформлен 51 объект недвижимости, а доход от их аренды, по данным прокуратуры, составил не менее 148 млн руб.

Поводом для проверки стал отказ в назначении Виктора Фомина на пост зампреда Нижегородского облсуда по инициативе председателя ВС РФ Игоря Краснова. В середине февраля суд арестовал активы бывшего судьи.

Нина Шевченко