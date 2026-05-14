«Локомотив» 15 мая откроет продажу билетов на пятый матч финала

15 мая в 11:00 поступят в продажу билеты на пятый матч финальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» - «Ак Барс». Об этом сообщили в ярославском клубе.

Сам матч состоится 19 мая в 19:00. 15 мая билеты начнут продавать на сайте ярославского клуба. При наличии — продавать также будут в день матча в кассах «Арены-2000». Стоимость билетов начинается от 2,4 тыс. руб.

«Ъ-Ярославль» неоднократно сообщал, что на старте продаж за билетами на матчи «Локомотива» выстраивается многотысячная онлайн-очередь.

Алла Чижова