Осуждена россиянка, призывавшая бомбить КПП в Крыму

Суд вынес приговор Раисе Сероглазовой, признанной виновной в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Как установил суд, 17 июля 2023 года подсудимая разместила в одном из интернет-сообществ комментарий с призывами к нанесению ракетно-бомбовых ударов по местам дислокации военнослужащих Вооруженных сил РФ, военной технике, а также одному из контрольно-пропускных пунктов на территории Крыма, передает пресс-служба Южного окружного военного суда.

Суд назначил Раисе Сероглазовой наказание в виде пяти лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

