Глава Академического района заявился на праймериз для выдвижения в заксобрание

Глава администрации Академического района города Екатеринбурга Николай Смирнягин заявился на праймериз для выдвижения в свердловское заксобрание. Он подал документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» по Ленинской территориальной группе.

Господину Смирнягину 45 лет, он родился в городе Нижние Серги Свердловской области. С 2009 года возглавлял ЗАО «Управляющая компания "Академический"». Должность руководителя компании он покинул в конце 2021 года. Тогда же он досрочно сложил полномочия депутата Екатеринбургской гордумы. В январе 2021 года он возглавил Академический район Екатеринбурга. Академический официально стал восьмым районом Екатеринбурга 1 октября 2021 года.

От Ленинской территориальной группы также заявились экс-начальник полиции Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров, действующий депутат регионального парламента, глава комитета заксобрания по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Михаил Ершов («Единая Россия»), бывший директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский, участник СВО Павел Попов, заведующая детским садом Наталья Гусева, индивидуальный предприниматель Ирина Киприянова, домохозяйка Лариса Попова, сотрудник детской горбольницы №15 Дмитрий Пушкарев, пенсионер Елена Трубицина, пенсионер МВД Юрий Ужгин и брат уральского космонавта Сергея Прокопьева, участник СВО Валентин Прокопьев.

Мария Игнатова