Бывший директор Екатеринбургского цирка Марчевский заявился на праймериз ЕР

Бывший директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский заявился на праймериз «Единой России» (предварительное голосование) и планирует участвовать в выборах депутатов Законодательного собрания Свердловской области от Ленинской территориальной группы. Указано, что господину Марчевскому недавно исполнилось 78 лет и сейчас он пенсионер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Анатолий Марчевский являлся бессменным директором и художественным руководителем Екатеринбургского государственного цирка имени В. И. Филатова с 1994 по 2019 годы. Имеет звание заслуженного артиста РСФСР, народного артиста страны. Является почетным жителем Екатеринбурга.

По данным сайта Екатеринбургской гордумы, с 2000 года господин Марчевский четыре раза избирался депутатом свердловского заксобрания. Он работал в комитете по социальной политике, курировал вопросы культуры, молодежной политики, защиты семьи и детства.

Выборы в заксобрание Свердловской области IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года по смешанной системе: 25 депутатов изберут по единому округу (партийным спискам), остальных 25 — по одномандатным округам. По итогам выборов 2021 года интересы «Единой России» в региональном парламенте стали представлять 32 депутата, КПРФ — девять, «Справедливой России — Патриотов — За правду» — четыре, ЛДПР — двое, «Новых людей» — двое.

Согласно данным сайта праймериз, от Ленинской территориальной группы также идут заведующая детским садом Наталья Гусева, индивидуальный предприниматель Ирина Киприянова, домохозяйка Лариса Поппова, сотрудник детской горбольницы №15 Дмитрий Пушкарев, пенсионер Елена Трубицина.

Мария Игнатова