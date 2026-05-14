Брат уральского космонавта Прокопьева заявился на праймериз «Единой России»

Валентин Прокопьев, брат уральского космонавта Сергея Прокопьева, подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» и планирует участвовать в выборах в Законодательное собрание Свердловской области от Ленинской территориальной группы.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Информация о регистрации кандидата размещена на официальном портале праймериз. Валентин Прокопьев является участником специальной военной операции, в 2024 году прошел программу «Время героев». В настоящее время он занимает должность директора научно-просветительского центра «Планетарий» в Екатеринбурге.

«Я родился в городе Свердловске в многодетной семье. Мой отец — летчик-инструктор, командир парашютного звена в Свердловском ДОСААФ, мама — инженер на предприятии "Уралэнергочермет", кандидат в мастера спорта по парашютному спорту. Именно в ДОСААФ мои родители встретились, поэтому вся наша семья — четыре брата и сестра — связана с небом и наукой. Мы все военнослужащие: летчики, космонавты, профессиональные парашютисты, инженеры и спасатель МЧС России»,— написал о себе Валентин Прокопьев.

По Ленинской территориальной группе также планируют избраться бывший начальник полиции Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров, действующий депутат регионального парламента, глава комитета заксобрания по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Михаил Ершов («Единая Россия»), бывший директор Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский, участник СВО Павел Попов, заведующая детским садом Наталья Гусева, индивидуальный предприниматель Ирина Киприянова, домохозяйка Лариса Попова, сотрудник детской горбольницы №15 Дмитрий Пушкарев, пенсионер Елена Трубицина, пенсионер МВД Юрий Ужгин и глава Академического района Екатеринбурга Николай Смирнягин.

Мария Игнатова