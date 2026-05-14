В Сочи снесли незаконные ангары после вмешательства приставов

Сотрудники ГМУ ФССП России добились ликвидации незаконных построек в Лазаревском районе Сочи. Речь идет о нескольких металлических ангарах, которые местный житель разместил на своем земельном участке. Часть конструкций и ограждение при этом находились на муниципальной территории.

Как сообщили в пресс-службе ГМУ ФССП России, два ангара собственник использовал в коммерческих целях, сдавая их в аренду под складские помещения. Нарушение выявила администрация Сочи, после чего обратилась в суд с иском об освобождении муниципальной земли общей площадью более 200 кв. м.

Суд обязал владельца привести участок в первоначальное состояние и освободить территорию от незаконных объектов. После вступления решения в законную силу сотрудники специализированного отделения судебных приставов по Краснодарскому краю №2 возбудили исполнительное производство и уведомили должника о необходимости устранить нарушения.

Как пояснила Татьяна Кочет, в отношении собственника применили меры принудительного исполнения. Судебный пристав временно ограничил ему выезд за пределы Российской Федерации, а также взыскал исполнительский сбор.

Несмотря на требования суда, к демонтажу построек мужчина сразу не приступил. В связи с уклонением от исполнения решения судебные приставы составили в отношении должника три административных протокола по ст. 17.15 КоАП РФ (неисполнение должником требований неимущественного характера).

После применения мер принудительного воздействия собственник демонтировал незаконные ангары, освободил муниципальную территорию и вывез строительный мусор.

Мария Удовик