В Сочи снесли незаконные ангары после вмешательства приставов
Сотрудники ГМУ ФССП России добились ликвидации незаконных построек в Лазаревском районе Сочи. Речь идет о нескольких металлических ангарах, которые местный житель разместил на своем земельном участке. Часть конструкций и ограждение при этом находились на муниципальной территории.
Фото: ГМУ ФССП России
Как сообщили в пресс-службе ГМУ ФССП России, два ангара собственник использовал в коммерческих целях, сдавая их в аренду под складские помещения. Нарушение выявила администрация Сочи, после чего обратилась в суд с иском об освобождении муниципальной земли общей площадью более 200 кв. м.
Суд обязал владельца привести участок в первоначальное состояние и освободить территорию от незаконных объектов. После вступления решения в законную силу сотрудники специализированного отделения судебных приставов по Краснодарскому краю №2 возбудили исполнительное производство и уведомили должника о необходимости устранить нарушения.
Как пояснила Татьяна Кочет, в отношении собственника применили меры принудительного исполнения. Судебный пристав временно ограничил ему выезд за пределы Российской Федерации, а также взыскал исполнительский сбор.
Несмотря на требования суда, к демонтажу построек мужчина сразу не приступил. В связи с уклонением от исполнения решения судебные приставы составили в отношении должника три административных протокола по ст. 17.15 КоАП РФ (неисполнение должником требований неимущественного характера).
После применения мер принудительного воздействия собственник демонтировал незаконные ангары, освободил муниципальную территорию и вывез строительный мусор.