Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Сочинскому цирку официально присвоили имя Мстислава Запашного

Сочинскому цирку официально присвоили имя народного артиста СССР Мстислава Запашного. Торжественная церемония состоялась 14 мая при участии представителей цирковой династии Запашных и руководства Росгосцирка.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков отметил, что Мстислав Запашный был выдающимся деятелем циркового искусства, обладателем многочисленных профессиональных наград и государственных званий. По его словам, решение о присвоении имени связано не только с масштабом личности артиста, но и с его вкладом в развитие сочинского цирка.

Сергей Беляков подчеркнул, что Мстислав Запашный на протяжении 11 лет работал директором и художественным руководителем Сочинского цирка. Он также рассказал, что именно Запашный подписал его первый приказ о работе в компании, дав старт профессиональной карьере.

В церемонии приняли участие представители знаменитой цирковой династии. Эдгард Запашный назвал событие историческим для всей семьи и поблагодарил руководство Росгосцирка за инициативу. Он отметил, что на церемонию приехали родственники и близкие артиста.

Сын дрессировщика Мстислав Запашный заявил, что присвоение имени цирку стало важным событием для семьи. По его словам, отец оставил после себя большое творческое наследие и множество нереализованных идей, а память о нем продолжает жить в цирковом сообществе.

Мстислав Запашный родился 16 мая 1938 года в Ленинграде в известной цирковой семье. Он получил широкую известность как дрессировщик хищных животных и режиссер-постановщик. Артист неоднократно становился лауреатом профессиональных премий и был удостоен звания народного артиста СССР. С 2003 по 2009 год Запашный занимал пост генерального директора Росгосцирка.

Идею присвоить имя артиста Сочинскому цирку еще в 2016 году озвучили его племянники — Эдгард Запашный и Аскольд Запашный. Тогда они отмечали, что Мстислав Запашный долгие годы руководил учреждением и внес значительный вклад в его развитие.

Мария Удовик

Новости компаний Все