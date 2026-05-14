Сочинскому цирку официально присвоили имя Мстислава Запашного

Сочинскому цирку официально присвоили имя народного артиста СССР Мстислава Запашного. Торжественная церемония состоялась 14 мая при участии представителей цирковой династии Запашных и руководства Росгосцирка.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков отметил, что Мстислав Запашный был выдающимся деятелем циркового искусства, обладателем многочисленных профессиональных наград и государственных званий. По его словам, решение о присвоении имени связано не только с масштабом личности артиста, но и с его вкладом в развитие сочинского цирка.

Сергей Беляков подчеркнул, что Мстислав Запашный на протяжении 11 лет работал директором и художественным руководителем Сочинского цирка. Он также рассказал, что именно Запашный подписал его первый приказ о работе в компании, дав старт профессиональной карьере.

В церемонии приняли участие представители знаменитой цирковой династии. Эдгард Запашный назвал событие историческим для всей семьи и поблагодарил руководство Росгосцирка за инициативу. Он отметил, что на церемонию приехали родственники и близкие артиста.

Сын дрессировщика Мстислав Запашный заявил, что присвоение имени цирку стало важным событием для семьи. По его словам, отец оставил после себя большое творческое наследие и множество нереализованных идей, а память о нем продолжает жить в цирковом сообществе.

Мстислав Запашный родился 16 мая 1938 года в Ленинграде в известной цирковой семье. Он получил широкую известность как дрессировщик хищных животных и режиссер-постановщик. Артист неоднократно становился лауреатом профессиональных премий и был удостоен звания народного артиста СССР. С 2003 по 2009 год Запашный занимал пост генерального директора Росгосцирка.

Идею присвоить имя артиста Сочинскому цирку еще в 2016 году озвучили его племянники — Эдгард Запашный и Аскольд Запашный. Тогда они отмечали, что Мстислав Запашный долгие годы руководил учреждением и внес значительный вклад в его развитие.

Мария Удовик