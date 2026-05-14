ФК «Краснодар» против ФК «Оренбург», «Три товарища» и Rammstein-трибьют

В эти выходные жителей и гостей Краснодара ждет яркая программа развлечений, шоу и концертов. В городских концертных залах и барах выступят популярные группы и хип-хоп-исполнители, а в театрах покажут спектакли на любой вкус. Завершением выходных станет футбольный матч. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Беляев, Коммерсантъ Фото: Кирилл Беляев, Коммерсантъ

Какие концерты посетить

15 мая в 19:00 в Музыкальном театре состоится концерт классической музыки «Город роз». Как сказано в описании к мероприятию, это литературно-музыкальная программа, созданная по пьесе Ирины Ордынской «Миллион роз». Постановка посвящена судьбам женщин Донбасса.

Стоимость билетов — от 600 рублей. (12+)

15 мая в 20:00 в Кроп Арене выступит хип-хоп и рэп-исполнитель XCHO. Слушателей ждут все хиты: «Ты и Я», «Вороны», «Мир на двоих», «Зачарованная», «Уйду» и другие.

Стоимость билетов — от 2000 рублей. (16+)

15 мая в 21:30 в Sgt. Pepper’s Bar состоится трибьют-шоу Rammproject для поклонников творчества группы Rammstein. Организаторы обещают, что зрителей ждет запоминающееся шоу на грани безумия, мощнейший звук и пробирающий вокал, а также все громкие хиты группы.

Стоимость билетов — от 1400 рублей. (18+)

16 мая в 19:00 в Кроп Арене состоится концерт «Маваши Group», артисты приедут в Краснодар в рамках своего нового тура. «Маваши Group» — это сплав поэзии и альтернативной сцены, где мелодекламация превращается в мощный энергетический поток. Их выступления — это плотный звук, острые тексты и максимальная эмоциональная отдача, сказано в описании.

Стоимость билетов — от 2500 рублей. (16+)

16 мая в 19:00 в концертном зале «Дирижер» выступит объединение Odnono. Гости смогут насладиться гармоничным разнообразием электронной музыки, этнической музыки, хип-хопа, фанка, рэпа, неоклассики, эмбиента и традиционной музыки разных народов мира.

Стоимость билетов — от 2700 рублей. (16+)

16 мая в 20:00 в «Особняке Адамули» выступит Виталий Сумароков. Он исполнит авторские композиции на старинном фортепиано, которому более 100 лет. Организаторы обещают, что гостей ждет теплая атмосфера, мерцание свечей и полное погружение в музыку. По завершении концерта слушатели смогут поделиться впечатлениями и задать вопросы композитору.

Стоимость билетов — от 2500 рублей. (6+)

Вверх

Какие спектакли посмотреть

15 мая в 18:30 в Театре Защитника Отечества покажут постановку «Дорогая Елена Сергеевна». Это история о конфликте поколений, о жизненных ценностях и способах их достижения, о вечном вопросе существования той нравственной грани, за которой смелость превращается в агрессию, а прогрессивность — в беспринципность.

Стоимость билетов — от 400 рублей. (6+)

15 мая в 19:30 в театре Veritas зрителям представят драматический спектакль «Три товарища», поставленный по одноименному произведению Эриха Марии Ремарка. Актеры покажут историю о свете, который каждый обретает в людях, которые появляются на нашем пути именно в тот самый момент, когда мы лишены надежды вновь обрести себя.

Стоимость билетов — от 1100 рублей. (12+)

15 и 16 мая в театре «Свои» состоится показ постановки «Ведунья». Как сказано в описании к спектаклю, в магическом салоне «Добромиры» встречаются четыре женщины. Каждая пришла сюда в поисках счастья. Смогут ли они получить желаемое или хотя бы приблизиться к заветной цели? А если к этому уравнению прибавить двух мужчин?

Стоимость билетов — от 1500 рублей. (18+)

16 мая в 11:00, 14:00 и в 17:00 в Театре кукол покажут детскую постановку «Денискины рассказы». В спектакль вошли сюжеты из одноименного цикла Виктора Драгунского про мальчика Дениску и его друзей. В описании сказано, что это смешной, красочный и одновременно ностальгический спектакль, пронизанный романтикой 60-х, яркостью детских впечатлений и мечтой о далеких звездах.

Стоимость билетов — от 500 рублей. (6+)

16 и 17 мая в Музыкальном театре Краснодара зрителям представят балет «Спартак». Это балет А. Хачатуряна, повествующий о восстании гладиаторов и рабов под предводительством фракийца Спартака и разгроме его войсками римского полководца Красса, основан на подлинных событиях истории Рима (I век до н. э.).

Стоимость билетов — от 600 рублей. (12+)

16 мая в театре Veritas представят драматический спектакль под названием «Пиковая дама». По сюжету, Герман влюблен в Лизу, мечтает разбогатеть, чтобы жениться на ней, но страсть к игре и стремление узнать роковую тайну приводят его к безумию.

Стоимость билетов — от 1000 рублей. (16+)

Вверх

Что смотреть в кино

На экраны краснодарских кинотеатров выходит фильм «Хокум». Это мистический хоррор ирландского режиссера Дэмиэна Маккарти, автора фильмов «Предостережение» и «Астрал. Медиум». По сюжету, писатель романов ужасов Ом Бауман приезжает в ирландскую гостиницу, чтобы развеять прах родителей, не подозревая, что в этом месте, по слухам, обитает ведьма. С приближением ночи он сталкивается с необъяснимыми явлениями и тайнами прошлого.

Стоимость билетов — от 570 рублей. (18+)

Жители и гости Краснодара могут посмотреть комедийный триллер «Опасные отношения» с Самарой Уивинг и Джейсоном Сигелом в главных ролях. Как сказано в описании к фильму, семейная пара приезжает на выходные в коттедж у живописного озера, чтобы наладить свои отношения. Но планы портят непрошеные и очень опасные гости, которые проникают в их дом. Чтобы выжить, ребятам придется не просто найти общий язык, но и впервые по-настоящему узнать друг друга.

Стоимость билетов — от 720 рублей. (18+)

Для самых юных зрителей в кинотеатрах Краснодара показывают приключенческий мультфильм под названием «Лео и Тиг. Дорога на Байкал». Лео и Тиг отправляются в далекое путешествие на озеро Байкал, чтобы вернуть домой потерявшуюся нерпу Луфи. В пути они встречают новых друзей: красную панду Джу и царя обезьян Укуна, а также сталкиваются со злым вождем табуна коней Тенгри-Ханом, который сам мечтает захватить нерпу.

Стоимость билетов — от 250 рублей. (0+)

В прокат выходит южнокорейский хоррор «Паранормальное явление. Сеул». Как сказано в описании, мать с дочерью проживают в квартире, которую, как они подозревают, посещает некая злая сила. С целью зафиксировать паранормальную активность мать устанавливает видеокамеры, чтобы узнать правду.

Стоимость билетов — от 590 рублей. (18+)

В кинотеатрах также показывают комедию под названием «Как стать миллиардером». Это история о Бобби, который работает на побегушках у своего босса в крупной инвестиционной компании на Уолл-Стрит. Однажды он решает, что теперь кофе будут носить ему, и начинает воплощать свой хитроумный план обогащения и устранения конкурентов.

Стоимость билетов — от 570 рублей. (18+)

Вверх

Куда сходить еще

17 мая в 18:00 на Ozon Арене (ex. стадион «Краснодар») краснодарские «быки» сыграют против футбольной команды «Оренбург». Зрителей ждет напряженная борьба за победу.

Стоимость билетов — от 7000 рублей. (18+)

16 мая в 19:30 в баре «Оборотень» состоится юмористическое шоу «Стендап-таро». В шоу участвуют четыре человека: таролог, который увидит ваше прошлое, настоящее и, возможно, будущее, два комика (один сильно не верит в предсказания и магию, а другой видит в этом нечто сверхъестественное) и приглашенный гость, попавший под перекрестный огонь мнений.

Стоимость билетов — от 500 рублей. (18+)

16 мая в 18:00 в стендап-баре «Маяковский» зрителям представят шоу «Опытный микрофон». В описании говорится, что опытные комики будут проверять свои новые шутки. Будут выступать ребята, у которых миллионы просмотров в социальных сетях и тысячи просмотров на различных видеохостингах.

Стоимость билетов — от 300 рублей. (18+)

Вверх