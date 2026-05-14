«Ростелеком» запустил интернет-магазин оборудования для операторов связи

«Ростелеком» запустил специализированный онлайн-магазин для компаний. Операторам связи доступно свыше 10 тыс. позиций профессионального сетевого и серверного оборудования, оптические и абонентские устройства, компоненты инженерной инфраструктуры. Для покупателей предусмотрена услуга «тестового полигона» — возможность протестировать оборудование до оформления закупки.

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

Интернет-магазин предлагает широкий спектр оборудования в необходимом для конкретного запроса или проекта оператора связи объеме. Сейчас в проекте участвует более 300 отечественных вендоров, гарантирующих устойчивость цепочек поставок.

Операторам связи с действующей лицензией предоставляется скидка до 30% от цены товара в зависимости от номенклатурной позиции. Финальная цена формируется с учетом вида товара и объема заказа.

Наталия Крючкова, старший вице-президент по работе с операторами связи «Ростелекома»: «Запуск специализированного онлайн-магазина — это важный шаг в развитии взаимодействия с операторами связи. Мы переходим от классического провайдера цифровых услуг к полноценному поставщику телекоммуникационного и ИТ-оборудования профессионального уровня. Теперь наши партнеры могут закрыть все потребности для бизнеса: от построения сетевой инфраструктуры до покупки ИТ-услуг. В нашем каталоге представлен широкий ассортимент товаров из реестра отечественного телеком-оборудования. Кроме того, мы предлагаем предпродажное тестирование — редкую опцию для стандартного онлайн-магазина, но привычную для инженерных закупок операторов».

Возможен самовывоз со складов распределенной инфраструктуры «Ростелекома» в регионах РФ или доставка по России транспортной компанией до адреса покупателя.

Андрей Прищемихин, директор опорного филиала «Ростелекома» в ЮФО и СКФО: «Современные цифровые технологии позволяют делать бизнес более гибким, и для операторов связи в южных регионах это особенно важно ввиду значительного влияния на спрос сезонных циклов. Теперь операторы могут не тратить часы на поиск необходимого оборудования или оформление сложных заказов: всё доступно в один клик, в удобное для них время. Такой подход позволяет нашим партнерам сосредоточиться на развитии своих сетей и бизнеса, не отвлекаясь на логистические сложности и поиски оборудования, а "Ростелеком" обеспечит надежную современную платформу и качественную поддержку. Возможность самовывоза со складов в регионах или быстрая доставка транспортными компаниями делает закупки максимально комфортными и оперативными, что особенно актуально в условиях растущих требований к скорости внедрения цифровых решений».

Получить подробную информацию можно на официальном сайте магазина.

ПАО «Ростелеком»

Санкт-Петербург, Синопская набережная, дом 14, литера А, ОГРН 1027700198767