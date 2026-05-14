Песков рассказал о подготовке списков военнопленных для обмена с Украиной

Россия и Украина ведут подготовку к обмену военнопленными. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, стороны продолжают согласовывать списки военнослужащих.

«Это самая сложная часть этой работы, она продолжается очень быстро»,— сказал господин Песков журналистам (цитата по ТАСС).

Президент США Дональд Трамп заявлял, что по его просьбе стороны договорились провести обмен по формуле «1000 на 1000». Изначально российские власти анонсировали обмен во время перемирия в честь Дня Победы — с 9 по 11 мая. С начала специальной военной операции из украинского плена возвращены 3,7 тыс. российских военнослужащих.