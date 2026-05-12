Россия вернула из плена 3,7 тыс. военнослужащих с начала СВО

С начала специальной военной операции из украинского плена возвращены 3,7 тыс. российских военнослужащих. Это следует из материалов уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой ко встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.

По данным госпожи Москальковой, около 4,5 тыс. участников СВО и их семей получили социальную помощь. Владимир Путин призвал продолжать работу с Украиной для воссоединения семей.

В начале мая Россия и Украина начали работать над организацией очередного обмена военнопленными. 8 мая президент США Дональд Трамп заявлял, что по его просьбе стороны договорились провести обмен по формуле «1000 на 1000». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что списки будут согласованы «в ближайшее время».