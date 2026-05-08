Трамп анонсировал прекращение огня и обмен пленными между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что по его просьбе Россия и Украина согласились установить режим прекращения огня. Перемирие продлится три дня — с 9 по 11 мая. Кроме того, стороны должны вернуть друг другу по 1 тыс. пленных.

Фото: Jacquelyn Martin / AP

«Эту просьбу выдвинул я. И я очень ценю, что президент Владимир Путин и президент Владимир Зеленский ее одобрили. Надеюсь, это начало конца очень долгой, кровопролитной и тяжелой войны»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social. Как добавил президент США, переговоры о прекращении российско-украинского конфликта продолжаются. По его словам, «мы с каждым днем становимся ближе к цели».

Трехдневное прекращение огня и масштабный обмен пленными также подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. В Telegram он поблагодарил господина Трампа за посредничество.

4 мая власти России объявили о введении режима прекращения огня на 8 и 9 мая. В тот же день власти Украины объявили о введении режима тишины начиная с полуночи 6 мая. Обе стороны заявляли о нарушениях перемирия.