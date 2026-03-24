Премьер Литвы: упавший в республике дрон запустила армия Украины

Беспилотник, разбившийся в Варенском районе Литвы на границе с Белоруссией, принадлежал Украине. Об этом заявила глава правительства республики Инга Ругинене. Изначально в Литве считали, что дрон прилетел из Белоруссии.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене

«Дрон, оказавшийся в нашем воздушном пространстве, был украинским, связанным с операцией против России»,— сказала госпожа Ругинене журналистам (цитата по ТАСС). По ее словам, это «заблудившийся беспилотник».

О падении БПЛА в Варенском районе Минобороны Литвы сообщило накануне. В ведомстве заверили, что объект не представляет угрозы для населения. На месте ЧП взрывчатых веществ не обнаружено.